Schwerin

Rund 25 000 Unternehmen aus MV meldeten Kurzarbeit an

04.02.2021, 12:30 Uhr | dpa

In der Corona-Krise haben in Mecklenburg-Vorpommern 25 700 Unternehmen für 247 800 Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet. Die Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum März 2020 bis Januar dieses Jahres, wie Margit Haupt-Koopmann, Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Schwerin, mitteilte.

Jeweils rund 13 Prozent der Anzeigen gingen demnach auf die Gastronomie und den Einzelhandel zurück, etwa neun Prozent auf die Hotellerie. Nach aktuellen Zahlen seien im Oktober des Vorjahres landesweit 21 000 Mitarbeiter von 3000 Betrieben in Kurzarbeit gewesen. Im Januar hätten 1900 Unternehmen für 16 000 Mitarbeiter Kurzarbeit angezeigt.

Wenn ein Unternehmen Kurzarbeit anmeldet, muss das nicht heißen, dass sie auch umgesetzt wird. Oftmals wird dieses Instrument vorsorglich angemeldet.

Den bisherigen Höchststand an realisierter Kurzarbeit gab es demnach im April des vergangenen Jahres, dort waren 87 100 Beschäftigte von 12 900 Firmen in Kurzarbeit. Dies sei jeder siebte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gewesen, beziehungsweise jedes vierte Unternehmen. Das war ein Vielfaches im Vergleich zur weltweiten Finanzkrise 2008/2009. Im vergangenen Jahr seien 300 Millionen Euro Kurzarbeitergeld ausgezahlt worden.

Haupt-Koopmann betonte, dass die Kurzarbeit ein entscheidendes Mittel sei, um den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. "Denn durch Kurzarbeit wurden nicht nur Beschäftigte gehalten und Fachkräfte gesichert, sondern auch Arbeitslosigkeit in einem weitaus größeren Umfang verhindert."

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie hatten deutliche Spuren auf dem Arbeitsmarkt im Nordosten hinterlassen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit stieg die Zahl der Erwerbslosen von Januar 2020 bis Januar 2021 um 11,5 Prozent auf 70 800.

Die Corona-Pandemie habe hingegen einen Schub bei der Digitalisierung ausgelöst, sagte Haupt-Koopmann. Sie appellierte zudem an Unternehmen, in der Corona-Krise weiterhin auszubilden. Jede zehnte Fachkraft im Bundesland sei bereits mindestens 60 Jahre alt.

"Wir kämpfen um jedes Unternehmen, um jeden Arbeitsplatz und wollen, dass Mecklenburg-Vorpommern möglichst schnell wieder an die gute wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre anknüpft, in den Traditionsbranchen wie Tourismus und Ernährungswissenschaft", sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).