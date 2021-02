Schwerin

Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gesunken

04.02.2021, 18:15 Uhr | dpa

In Mecklenburg-Vorpommern sind im ersten Halbjahr 2020 weniger Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt gewesen. Zum 30. Juni registriert wurden 572 732 Menschen, rund 6000 weniger als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Schwerin mitteilte. Die Zahl der Auszubildenden stieg hingegen um sieben Prozent auf 21 430. Die Zahlen des Statistikamtes reichen bis 2008 zurück, bis 2019 stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im ersten Halbjahr stetig an.