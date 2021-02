Schwerin

SSC-Volleyballerinnen verpassen CL-Viertelfinale

04.02.2021, 22:16 Uhr | dpa

Das Viertelfinale in der diesjährigen Champions League findet ohne die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin statt. Das Team von Trainer Felix Koslowski unterlag am Donnerstagabend Busto Arsizio aus Italien im sechsten und entscheidenden Gruppenspiel um den zweiten Platz mit 0:3 (20:25, 13:25, 12:25) und schied aus.

"Wir haben eine sehr junge Mannschaft und waren in einer Gruppe mit drei europäischen Topteams", sagte Koslwoski. "Da mit drei Siegen rauszugehen ist schon ein Erfolg." Das Vierer-Turnier in Schwerin war die Rückrunde der Gruppenphase. In heimischer Halle gelang nur ein Sieg. Die Hinrunde war im Dezember vergangenen Jahres in Italien ausgetragen worden. Damals waren die Norddeutschen zweimal siegreich.

In den ersten beiden Durchgängen hatte der SSC Schwächen in der Annahme und lag schnell hinten. Zumindest im ersten Satz vermochten die Gastgeberinnen, das Ergebnis in Grenzen zu halten. Im zweiten Satz mussten sie sich Arsizio aber deutlich geschlagen geben. Das 1:0 im dritten Abschnitt war die erste Führung des SSC überhaupt. Fortan hatten die Mecklenburgerinnen mehrfach Pech und standen nach 66 Minuten als klarer Verlierer fest.

"Arsizio hat mit einem Tempo und einer Athletik gespielt - das war sehr schwierig für uns", sagte Koslowski. "Zu Beginn des dritten Satzes habe ich noch gedacht, warum sollten wir nicht noch gewinnen. Vielleicht fangen die an nachzudenken. Aber die haben ihren Stil einfach runtergespielt."