Schwerin

Landesregierung berät über Corona-Hochrisikogebiete

05.02.2021, 01:43 Uhr | dpa

Blick in den Plenarsaal des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung berät am heutigen Tag (11.00 Uhr) in einer Videokonferenz über Regelungen für sogenannte Corona-Hochrisikogebiete im Land. Vorpommern-Greifswald und die Mecklenburgische Seenplatte hatten die verschärften Corona-Regeln widerrufen. Dazu zählten etwa Ausgangsbeschränkungen.

In den beiden Landkreisen sind die Corona-Infektionszahlen besonders hoch, was zuvor strengere Maßnahmen nach sich gezogen hatte. In der vergangenen Woche hatte dann jedoch das Verwaltungsgericht Greifswald Einsprüchen gegen verschärfte Corona-Auflagen im Landkreis Vorpommern-Greifswald stattgegeben.