Magdeburg

Landtag soll Landarzt-Quote auf Amtsärzte ausweiten

05.02.2021, 01:46 Uhr | dpa

Mediziner im öffentlichen Gesundheitsdienst werden in Sachsen-Anhalt immer dringender gesucht. Mit einer speziellen Quote will das Land jetzt junge Ärzte für den Staatsdienst begeistern. Am heutigen Morgen (9.00 Uhr) soll der Landtag deshalb über die sogenannte Amtsarztquote beraten. Die Koalition aus CDU, SPD und Grünen will dafür das Landarzt-Gesetz ändern - für die ebenfalls dringend gesuchten Landärzte gibt es eine solche Quote nämlich schon seit vorigem Jahr.

Das Land bietet den angehenden Ärzten dafür einen Deal: Anwärter auf einen Medizin-Studienplatz können den hohen Numerus clausus umgehen - sofern sie sich verpflichten, nach dem Studium mindestens zehn Jahre im ländlichen Raum Sachsen-Anhalts zu praktizieren. In einem Auswahlverfahren wird dann neben der Abinote auch etwa die Berufserfahrung gewertet. 21 Studienplätze vergab das Land im vorigen Jahr nach diesem Modus, elf weitere Plätze könnte das Land eigenständig und unabhängig von der Abinote vergeben.

Außerdem stehen bei der Landtagssitzung am Freitag unter anderem der MDR-Medienstaatsvertrag, Hilfe für die Fähren des Landes und verschiedene Anträge zum Thema Corona auf der Tagesordnung.