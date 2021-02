Göttingen

Heinz-Erhardt-Denkmal wird vorübergehend abgebaut

05.02.2021, 04:03 Uhr | dpa

Im Zuge von Bauarbeiten wird das Heinz-Erhardt-Denkmal am heutigen Freitag in Göttingen abgebaut und bis Mitte des Jahres eingelagert. Dies geschehe, um das Denkmal "vor etwaigen Schäden zu bewahren", teilte die Stadt mit. Die Statue hatte im September 2019 für Aufmerksamkeit gesorgt, als Unbekannte sie gestohlen hatten. Im Oktober tauchte das Denkmal beschädigt wieder auf. Nachdem die Schäden an der Stele beseitigt waren, wurde sie im November an ihrem angestammten Standort, dem Heinz-Erhardt-Platz, wieder aufgestellt.