Ar-Rayyan

Trainer von Gegner: "Manchmal gibt es rätselhafte Dinge"

05.02.2021, 05:46 Uhr | dpa

Der Trainer von Bayern Münchens Halbfinal-Gegner bei der Club-WM in Doha freut sich auf das Spiel gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister am kommenden Montag (19.00 Uhr/"bild.de"/DAZN). "Wir haben keinen Druck", sagte Pitso Mosimane nach dem 1:0-Sieg des von ihm trainierten Al Ahly SC gegen Al-Duhail SC aus Katar. "Wir werden Spaß haben", kündigte der Coach der ägyptischen Mannschaft an.

"Wir haben nichts zu verlieren, aber viel zu gewinnen", sagte der Trainer aus Südafrika. Eine kleine Außenseiter-Chance sieht Mosimane. "Manchmal gibt es im Fußball rätselhafte Dinge", sagte er grinsend.