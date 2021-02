Naumburg (Saale)

Ein toter Mensch nach Brand in Haus: Weitere Person vermisst

05.02.2021, 11:27 Uhr | dpa

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Naumburg hat die Feuerwehr eine tote Person geborgen. Ein weiterer Mensch werde nach dem Feuer in der Nacht zum Freitag vermisst, teilte die Polizei mit. Bei dem Vollbrand des Hinterhauses mussten nach Angaben der Beamten zwölf Menschen in Sicherheit gebracht werden. Das Haus sei einsturzgefährdet. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache sowie der Identität der aufgefundenen Leiche. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach Aussage der Polizei bisher nicht vor.