Koblenz

Unternehmen benoten Standortfaktoren mit "Drei minus"

05.02.2021, 13:36 Uhr | dpa

Rund fünf Wochen vor der Landtagswahl haben rheinland-pfälzische Unternehmen die wichtigsten Standortfaktoren in dem Bundesland mit einer "Drei minus" benotet. Am geringsten ist dabei die Zufriedenheit mit der Breitband- und Mobilfunkanbindung sowie mit der Digitalisierung von Verwaltung und Schulen, wie aus der am Freitag vorgelegten Wirtschaftsstandort-Umfrage der vier Industrie- und Handelskammern (IHK) in dem Bundesland hervorgeht. In diesen drei Bereichen verteilten die befragten Unternehmen im Durchschnitt die Noten 3,8 sowie 4,0 und 4,3. Zugleich machten sie klar, dass für sie die Breitband- und Mobilfunkanbindung das Topthema ist. Die Durchschnittsnote für die elf wichtigsten Standortfaktoren lag bei 3,4.

Etwas größer ist die Zufriedenheit bei der breiter angelegten Frage nach dem Wirtschaftsstandort, für den es die Gesamtnote 2,9 gibt. "Das ist eine solide Bewertung, die noch Luft nach oben lässt", sagte der Hauptgeschäftsführer der IHK-Pfalz, Tibor Müller. In diese Gesamtnote fließen nach seinen Angaben auch die Beurteilungen einer ganzen Reihe von weiteren Kriterien wie Rechtssicherheit oder lebenswertes Umfeld ein. Das Stimmungsbild wurde laut IHK zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar unter 1457 Unternehmen mit insgesamt 217 000 Beschäftigten ermittelt.

Nicht nur die Versorgung mit Breitband und Mobilfunk, sondern auch der weitere Ausbau der Verkehrsinfrastruktur werde eine "große Baustelle für die nächste Landesregierung", sagte Günter Jertz von der IHK Rheinhessen. Wichtig für die Unternehmen sei zudem der Abbau von Bürokratie und der Erlass von Sondergebühren. Zugleich bekräftigten die IHK-Vertreter die Forderung an die Politik, den Unternehmen im Land eine Perspektive für eine Beendigung der Corona-Beschränkungen aufzuzeigen. In Rheinland-Pfalz wird am 14. März ein neuer Landtag gewählt.