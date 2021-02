Friedrichshafen

Volleyball: Corona-Verdacht bei VfB Friedrichshafen

05.02.2021, 16:32 Uhr | dpa

Aufgrund eines Corona-Verdachtsfalls in der Teamdelegation fällt das Spiel des Volleyball-Bundesligisten VfB Friedrichshafen am Samstag gegen die Helios Grizzlys Giesen aus. Es gebe einen engen Austausch mit Mannschaftsarzt, Labor und Gesundheitsamt, teilte der Club am Freitag mit. Wann das Spiel nachgeholt wird, stand zunächst nicht fest. Ob sich die Absage auf das Champions-League-Turnier in Friedrichshafen ab dem 9. Februar auswirke, sei noch nicht abzusehen.