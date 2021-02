Schwerin

Schwesig dankt Schülern im Bundesland

05.02.2021, 17:35 Uhr | dpa

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat den Schülerinnen und Schülern in Mecklenburg-Vorpommern für ihr Durchhaltevermögen während der Corona-Einschränkungen im Schulalltag gedankt. "Ihr habt es großartig gemacht. Ihr habt in dieser Zeit Dinge bewiesen, die wir alle vorher als Schüler nie beweisen mussten. Darauf könnt ihr unfassbar stolz sein", sagte Schwesig am Freitag in Schwerin.

Mit Blick auf die Halbjahreszeugnisse bemerkte sie an die Eltern gerichtet: "Wir sollten alle unsere Kinder in den Arm nehmen und sagen: Danke, dass ihr das so toll meistert." Die Noten sollten nicht so sehr eine Rolle spielen. Schwesig dankte ebenfalls den Eltern und dem Personal an den Schulen für ihr Engagement in diesen schwierigen Zeiten. In den beiden kommenden Wochen sind Winterferien im Bundesland.