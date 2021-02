Rostock

Weniger Corona-Infektionen in MV: Amt meldet 205 Fälle

05.02.2021, 17:47 Uhr | dpa

Der Abwärtstrend beim Infektionsgeschehen mit dem Coronavirus hat sich am Freitag in Mecklenburg-Vorpommern fortgesetzt. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete 205 Neuinfektionen nach 248 am Freitag vergangener Woche. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Virus bleibt jedoch noch hoch: Am Freitag meldete das Amt 22 Todesfälle nach 14 am Donnerstag. Seit Beginn der Pandemie sind damit 542 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank am Freitag auf 84,0. Am Tag zuvor lag sie bei 86,8, am Freitag vor einer Woche bei 96,6. MV liegt den Angaben zufolge derzeit allerdings über dem Bundesschnitt von 79,9.

In dem am stärksten betroffenen Landkreis Vorpommern-Greifswald stieg die Inzidenz seit dem Vortag von 181,2 auf 194. Auf Platz zwei liegt die Stadt Schwerin mit 114 Infektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am niedrigsten ist der Wert laut Lagus in der Stadt Rostock mit 35,4 und im Landkreis Vorpommern-Rügen mit 35,6.

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen liegt bei nunmehr 21 051; 17 544 Menschen gelten als genesen. Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten sank im Vergleich zum Vortag um 23 auf 422. Die Zahl derjenigen auf Intensivstationen sank im selben Zeitraum um drei auf 76.

Nach Lagus-Angaben sind im Nordosten mit Stand Donnerstag 80 542 Impfdosen verabreicht worden. 20 549 Menschen haben demnach bereits zwei Impfdosen bekommen, 60 083 eine. Das entspricht 3,74 Prozent der Bevölkerung. Dies ist Platz eins unter den Bundesländern.