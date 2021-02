Saarbrücken

167 neue Corona-Neuinfektionen im Saarland: Zehn Tote

05.02.2021, 17:48 Uhr | dpa

Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen im Saarland ist binnen 24 Stunden bis zum Freitagnachmittag um weitere 167 Fälle gestiegen. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich damit 26 675 Menschen in dem Bundesland nachgewiesenermaßen mit dem Virus angesteckt, wie das Gesundheitsministerium am Freitag in Saarbrücken mitteilte (Stand: 16.00 Uhr). Die Zahl der gemeldeten Toten in Verbindung mit Sars-CoV-2 stieg binnen eines Tages um 10 auf 788.

Die Sieben-Tage-Inzidenz - die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner - lag im Saarland bei 122,3. Derzeit gelten 2007 Menschen als infiziert. 311 Covid-19-Patienten werden aktuell stationär behandelt, davon 73 auf einer Intensivstation (Krankenhauszahlen mit Stand: 0.01 Uhr).