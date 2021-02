Rostock

Pflegemesse und Landespflegekongress in Rostock abgesagt

05.02.2021, 17:57 Uhr | dpa

Die für Mai in Rostock geplante Pflegemesse und der darin integrierte Landespflegekongress sind wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Einen Ersatztermin in diesem Jahr werde es aufgrund der unsicheren Perspektive und der notwendigen Vorlaufzeit nicht geben, teilte Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerium am Freitag mit. Die nächste Pflegemesse sei für September 2022 geplant.

"Die Absage ist bedauerlich, aber vernünftig", sagte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD). Mit dieser Entscheidung werde für alle Beteiligten Planungssicherheit geschaffen. Die Messe habe sich als Fachmesse für Reha, Therapie und Pflege seit 2011 zum führenden Pflegetreffpunkt im Land entwickelt. Sie war in der Vergangenheit Ziel für rund 3500 Fachbesucher.