Waldstetten

Einfamilienhaus brennt: Tote Person geborgen

05.02.2021, 21:08 Uhr | dpa

Beim Löschen eines Einfamilienhaus-Brandes in Waldstetten (Landkreis Günzburg) haben Feuerwehrleute eine tote Person entdeckt. Das Haus sei am Freitagmittag in Brand geraten, die Ursache sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Die Bekämpfung des Feuers sei wegen erheblicher Einsturzgefahr erschwert gewesen. Ein Mitglied der Feuerwehr wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 300 000 Euro. Es waren etwa 120 Feuerwehrleute im Einsatz. Der oder die Tote konnte zunächst noch nicht identifiziert werden.