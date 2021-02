Altenberg

Bobpilot Friedrich will WM-Rekord

06.02.2021, 04:03 Uhr | dpa

Bobpilot Francesco Friedrich will bei den ersten beiden von insgesamt vier Läufen im Zweierbob an diesem Samstag den Grundstein für seinen zehnten WM-Titel legen. Damit könnte der Doppel-Olympiasieger vom BSC Sachsen Oberbärenburg alleiniger Rekordweltmeister werden. Erstmals geht er bei einer WM im kleinen Schlitten mit Anschieber Alexander Schüller an den Start. Offen ist jedoch, ob das am Wochenende drohende Schneechaos im Erzgebirge sich auf die Bahnbedingungen in Altenberg auswirkt. Bei den Frauen wollen die zweitplatzierte Kim Kalicki und die auf Rang drei liegende Laura Nolte die zur Halbzeit führende US-Pilotin Kaillie Humphries noch mal angreifen und zugleich ihre Medaillenplätze absichern.