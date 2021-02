Offenbach am Main

Verrücktes Wetter: Schnee im Norden, bis zu 15 Grad im Süden

06.02.2021, 09:20 Uhr | dpa

Bäume stehen in Bayern auf einer Wiese in einem See aus Schmelzwasser. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Aktuell (Quelle: dpa)