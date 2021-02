Aue

"Überragende Moral gezeigt": Schuster lobt nach Aufholjagd

06.02.2021, 10:30 Uhr | dpa

Aues Trainer Dirk Schuster steht am Spielfeldrand. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Aktuell (Quelle: dpa)

Trainer Dirk Schuster von Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat nach dem 3:3 gegen Tabellenführer Hamburger SV die Einstellung seiner Mannschaft in den höchsten Tönen gelobt. "Wir haben in der zweiten Halbzeit eine überragende Moral gezeigt. Wenn du zur Pause gegen so einen Gegner 1:3 hinten liegst, hast du normalerweise keine große Chance mehr. Wir haben es geschafft, das Spiel noch unentschieden zu gestalten", sagte Schuster zur Aufholjagd seines Teams.

Clemens Fandrich und Florian Krüger hatten am Freitagabend mit ihren Toren im zweiten Durchgang den Auern noch einen Punkt gerettet. Zur Pause lagen die Sachsen nach Gegentreffern von Hamburgs Doppeltorschützen Simon Terodde und David Kinsombi sowie dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Jan Hochscheidt mit 1:3 zurück.

Schuster packte seine Mannschaft in der Kabine an der Ehre, wie er nach der Partie verriet. "Es war in keiner Weise laut. Wir haben aber die Charakterfrage gestellt", erklärte der Trainer. "Wollen wir die restlichen 45 Minuten auf der Sanduhr herunterrieseln lassen und uns unserem Schicksal ergeben? Oder wollen wir anfangen, uns richtig zu wehren und versuchen, das zweite Tor zu schießen und auf unsere Chance zu lauern? Und genau das hat die Mannschaft dann sehr gut gemacht", sagte Schuster.