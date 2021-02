Schwerin

BUND fordert Halbierung des Flächenverbrauchs in MV

06.02.2021, 12:52 Uhr | dpa

Angesichts der weiteren Bebauung von Freiflächen in Mecklenburg-Vorpommern hat die Umweltorganisation BUND strengere Vorgaben der Regierung gegen den Bodenverbrauch gefordert. Aktuell würden landesweit täglich drei Hektar Land für Siedlungs- und Verkehrszwecke verbraucht, sagte der Agrarexperte des BUND Mecklenburg-Vorpommen, Burkhard Roloff, der Deutschen Presse-Agentur. "Die Folgen sind der direkte Verlust von Boden und Lebensräumen." Bebaute und versiegelte Flächen griffen in den Wasserhaushalt ein, die Grundwasserneubildung werde gestört und die Hochwassergefahr wachse.

Roloff forderte von der Landesregierung ein Programm für ein nachhaltiges Flächenmanagement im ländlichen Raum und als klares Ziel die Halbierung des täglichen Flächenverbrauches bis 2030 auf 1,5 Hektar. Langfristig müsse der Flächenverbrauch auf Netto-Null gesenkt werden. "Das heißt, neue Flächen dürfen nur bebaut werden, wenn an anderer Stelle Ausgleich für die Natur geschaffen wird."

Der BUND reagierte damit auf Kritik von Landwirtschafts- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) an der weiteren Bebauung von Äckern, Wiesen und Weiden in Mecklenburg-Vorpommern. Der Rückgang der landwirtschaftlichen Nutzfläche um 0,1 Prozent seit 2016 bedeute bei einer Gesamtfläche von 1,347 Millionen Hektar einen Verlust von 1347 Hektar, so der Minister. Der Schutz landwirtschaftlicher Flächen vor anderen Nutzungen bleibe für ihn ein wichtiges Ziel. Konkrete Schritte hatte er nicht angekündigt.