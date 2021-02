Gera

Theater bietet "Theaterbesuch mit Hindernissen" an

06.02.2021, 13:40 Uhr | dpa

Um die Wartezeit bis zur Wiedereröffnung nach dem Corona-Lockdown zu verkürzen, bietet das Theater Altenburg Gera auf seiner Internetseite das Spiel "Theaterbesuch mit Hindernissen" an. Ausgedacht hat sich das Brettspiel der Theaterfotograf Ronny Ristock, wie das Theater am Samstag in Gera mitteilte. Es kann kostenlos heruntergeladen und ausgedruckt werden. Gedacht ist es für zwei bis sechs Spieler.

Auf dem Weg vom Start zum Ziel gelangen die Spieler auf verschiedene Aktionsfelder, die den Weg ins Theater abkürzen oder erschweren können. So darf zum Beispiel vorrücken, wer ein Abonnement hat oder zum Sektempfang mit dem Intendanten geladen ist. Wer jedoch seine Schwiegermutter im Auto vergessen oder einen Anschlusszug verpasst hat, muss einen Umweg machen. Es ist auch möglich, dem Dramaturgen unterwegs bei einer Autopanne zu helfen und dafür eine Werkeinführung zu bekommen.