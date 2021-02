Magdeburg

333 Corona-Neuinfektionen: Inzidenz bei knapp 124

06.02.2021, 15:40 Uhr | dpa

Ein Abstrichstäbchen wird in einer ambulanten Corona-Test-Einrichtung gehalten. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die Gesundheitsämter in Sachsen-Anhalt haben 333 neue Corona-Infektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 14 neue Todesfälle verzeichnet, wie aus Zahlen des Magdeburger Sozialministeriums vom Samstag hervorgeht. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche - liegt aktuell bei 123,88. Am Vortag lag sie laut Ministerium bei 128,26 und vor einer Woche bei 173. Damit entspannt sich die Corona-Lage im Land weiter.

Lediglich im Burgenlandkreis sei der Inzidenz-Wert mit 312,56 weiter extrem hoch. Die Hälfte der 14 Landkreise und kreisfreien Städte verzeichnet laut Statistik inzwischen einen Wert von unter 100. Die Stadt Magdeburg hat mit 51,78 den niedrigsten.

Aktuell sind den Angaben zufolge in Sachsen-Anhalt 5835 Menschen infiziert. 145 Intensiv- und Beatmungsbetten seien mit einem Covid-19-Patienten belegt, 81 von ihnen würden beatmet.

Seit Beginn der Impfungen hätten 57 080 Menschen die erste Spritze bekommen, 29 172 bereits die zweite. Am Freitag waren dem Sozialministerium zufolge 1649 Impfungen hinzugekommen. Die momentane Quote der Erstimpfungen pro 1000 Einwohner wurde mit 26 beziffert, die der Zweitimpfungen mit 13,3.