Mehr als 1000 Menschen bei Demo gegen Corona-Maßnahmen

06.02.2021, 17:12 Uhr | dpa

Zu einer Demonstration gegen die gesetzlich angeordneten Anti-Corona-Maßnahmen sind am Samstag in Freilassing deutlich mehr Teilnehmer gekommen als vom Veranstalter erwartet. Eine genaue Teilnehmerzahl konnte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd zunächst nicht nennen, aber "es sind sicher mehr als 1000 Menschen". Die Gruppierung "BGL steht auf" hatte für die Demo am Grenzübergang an der Saalach-Brücke 200 Teilnehmer angemeldet.

"Jetzt müssen wir die Rahmenbedingungen schaffen, dass das über die Bühne gehen kann", sagte der Sprecher. Der Beginn der Veranstaltung unter dem Motto "Für grenzenlose Selbstbestimmung" werde sich daher verschieben, bis alle Auflagen wie Maskenpflicht und Mindestabstände eingehalten würden. Dennoch gab es zunächst laut Polizei keinen Ärger oder Aggressionen unter den Teilnehmern.