Weimar

Gedenken an deutsche Nationalversammlung in Weimar 1919

06.02.2021, 18:07 Uhr | dpa

Anlässlich des 102. Jahrestags des Zusammentretens der deutschen Nationalversammlung sind am Samstag vor dem Deutschen Nationaltheater Weimar (DNT) die Deutschland- und Europaflagge gehisst worden. Das DNT und die Stadt Weimar erinnerten damit an den Beginn der Sitzung des verfassunggebenden Parlaments der Weimarer Republik am 6. Februar 1919. Rund 40 Menschen hätten die Zeremonie am Theaterplatz verfolgt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Ebenfalls mit Bezug auf die Nationalversammlung hatten für den Nachmittag verschiedene Initiativen eine Versammlung unter dem Motto "Gedenken der Nationalversammlung am 6. Februar 1919 als Tag der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit" angemeldet. Daran nahmen nach Angaben der Polizei etwa 120 Menschen teil. Bei einer sich anschließenden Demonstration des Weimarer "Bündnis gegen Rechtsextremismus" unter dem Motto "Solidarisch durch die Krise – gegen Egoismus und Verschwörungstheorien" versammelten sich zunächst rund 20 Teilnehmer. Wie der Polizeisprecher sagte, verliefen die Versammlungen und Demonstrationen "unspektakulär und friedlich".

Auch in Erfurt gab es eine Demonstration unter dem Slogan "Solidarische Pandemiebekämpfung jetzt". Daran beteiligten sich nach Angaben des Veranstalters etwa 100 Menschen.