Leverkusen

Verdacht auf Muskelfaserriss bei Stuttgarts Gonzalez

06.02.2021, 18:52 Uhr | dpa

Dem VfB Stuttgart droht möglicherweise ein längerer Ausfall von Stürmer Nicolas Gonzalez. "Es besteht der Verdacht auf einen Muskelfaserriss in der oberen, äußeren Oberschenkelmuskulatur", sagte Trainer Pellegrino Matarazzo nach dem 2:5 bei Bayer Leverkusen. Der Argentinier Gonzalez hatte am Samstag bereits in der 22. Minute ausgewechselt werden müssen. Der für ihn gekommene Sasa Kalajdzic erzielte beide VfB-Tore.