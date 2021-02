Uelzen

Keine Schneeausfälle bei Regionalbahnen in Niedersachsen

06.02.2021, 22:07 Uhr | dpa

Beim regionalen Bahnanbieter Metronom in Niedersachsen hat es am Samstag keine wetterbedingten Zugausfälle gegeben. Auch für Sonntag sei dies nicht zu erwarten: "Nach aktuellen Vorhersagen rechnen wir mit einem regulären Betriebsstart am Sonntagmorgen", sagte ein Sprecher in Uelzen. Man beobachte die Lage aber weiter genau.

Metronom bedient in Niedersachsen die Strecken von Göttingen über Hannover nach Hamburg sowie Hamburg-Bremen. Die Tochterfirma Enno fährt unter anderem zwischen Hannover und Wolfsburg, die Tochter Erixx durch die Lüneburger Heide und Richtung Harz.

Die Deutsche Bahn hat angesichts der Wetterlage vorsorglich einige Fernverbindungen im Norden gestrichen, unter anderem die Intercity-Züge von Bremen nach Norddeich Mole. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet ab Samstagnacht im Süden von Niedersachen mit starkem Schneefall.