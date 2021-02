Dietfurt an der Altmühl

Höhlenforscher stirbt bei Tauchunfall in Höhle

06.02.2021, 22:13 Uhr | dpa

Ein Höhlenforscher ist bei einem Tauchunfall in einer Höhle in Dietfurt (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) gestorben. Dies teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz am Samstagabend mit.