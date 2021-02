Taben-Rodt

Dienstfahrzeug gerät ins Rollen: Postbotin schwer verletzt

07.02.2021, 08:28 Uhr | dpa

Eine 28-jährige Postbotin ist zwischen ihrem Dienstfahrzeug und einem Laternenmast eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden. Das Elektrofahrzeug geriet am Samstagnachmittag nach Angaben der Polizei aus bislang ungeklärter Ursache ins Rollen, nachdem die Postbotin es in Taben-Rodt (Landkreis Trier-Saarburg) am Straßenrand geparkt hatte. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus. Das Postauto wurde zur Klärung der genauen Unfallursache sichergestellt.