Handball-Partie Buxtehude gegen Halle-Neustadt abgesagt

07.02.2021

Die für Sonntag (heute) um 15.00 Uhr angesetzte Partie in der Handball-Bundesliga zwischen den den Frauen des Buxtehuder SV und SV Union Halle-Neustadt ist aufgrund der Wetterbedingungen kurzfristig abgesagt worden. Die Gäste teilten auf ihrer Homepage mit: "Der Grund ist die Extremwetterlage in Mittel- und Norddeutschland, die eine Anreise nach Buxtehude unmöglich machen. Der Deutsche Wetterdienst warnt in mehreren Unwettermeldungen und rät von Reisen ab. Die Anreiseroute des SV Union Halle-Neustadt wäre komplett durch die Unwetterfront gewesen." Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.