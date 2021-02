Emden

Viele Sturmeinsätze in Ostfriesland

07.02.2021, 11:13 Uhr | dpa

Der Sturm hat der Polizei in Ostfriesland zahlreiche Einsätze beschert. Passanten und Autofahrer hätten umherfliegende Gegenstände und umgestürzte Bäume gemeldet, teilte die Polizei am Sonntag mit. In Emden wurde ein geparktes Auto von einem Sonnenschirm leicht beschädigt. Auf der Insel Borkum stürzte ein Baum auf zwei Autos. In Detern fiel ein Baum auf die Fahrbahn, eine Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Ihr Wagen wurde leicht beschädigt. In Leer drohten Teile des Dachs eines Modehauses auf die Straße zu fallen - die Straße musste zwischenzeitlich gesperrt werden. Menschen wurden nicht verletzt.