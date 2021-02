Kleinwallstadt

Unbekannte zünden Holzkiste an: 25 000 Euro Schaden

07.02.2021, 11:15 Uhr | dpa

Unbekannte haben im Hof einer Schule in Kleinwallstadt (Landkreis Miltenberg) eine Holzkiste mit großen Schachfiguren in Brand gesteckt. Das Feuer griff letztlich auch auf die Fassade des Gebäudes über und beschädigte diese, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr konnte die Flammen am Samstag schnell löschen. Die Ermittler schätzen den Schaden auf etwa 25 000 Euro. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen.