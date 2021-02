Saarbrücken

Polizei löst Geburtstagsfeier mit 15 Gästen auf

07.02.2021, 13:05 Uhr | dpa

Die Polizei hat eine wegen der Corona-Beschränkungen verbotene Geburtstagsparty mit 15 Gästen in Saarbrücken aufgelöst. Der Inhaber eines Restaurants habe in seinem - wegen der Pandemie geschlossenen - Lokal seinen eigenen Geburtstag gefeiert, teilte die Polizei in Saarbrücken am Sonntag mit. Dies sei der Polizei gemeldet worden und sie habe die Feier am Samstagabend aufgelöst. Der Restaurantbesitzer müsse jetzt ein Bußgeld bezahlen.