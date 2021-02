Göttingen

Am Montag fällt in Göttingen Präsenzunterricht aus

07.02.2021, 14:25 Uhr | dpa

Viele Schüler dürften sich freuen: Der Präsenzunterricht an allgemein- und berufsbildenden Schulen im Landkreis und in der Stadt Göttingen fällt am Montag wegen des massiven Wintereinbruchs aus. Das gelte auch für die Notbetreuung - nicht aber für Distanzunterricht und Homeschooling, teilte der Landkreis Göttingen am Sonntag mit. Der Grund: die derzeitige Wetterlage. Es sei nicht sicher, dass die Straßen für die Schülerbeförderung geräumt werden können.