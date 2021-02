Torgau

Unbekannte stehlen Radlader aus Agrarbetrieben

07.02.2021, 14:56 Uhr | dpa

Unbekannte haben am Wochenende aus Agrarbetrieben in Torgau zwei Radlader samt Erdschaufeln gestohlen. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Sonntag mitteilte, hatte die Fahrzeuge einen Wert von 22 000 Euro beziehungsweise 40 000 Euro. Die Polizei prüft nun, ob es Zusammenhänge gibt und ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Zeugen wurden um Hinweise gebeten.