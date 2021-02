Norden

Niedrigwasser und Sturm behindern Fährverkehr

07.02.2021, 17:28 Uhr | dpa

Aufgrund extrem niedriger Wasserstände und starken Ostwindes sind einige Fährverbindungen in Niedersachsen am Sonntag ausgefallen. Die Fähre zwischen Neßmersiel und Baltrum fuhr am Sonntag nicht, auch am Montag sollte der Betrieb der Baltrum-Linie komplett eingestellt bleiben. Die Fähren von Norddeich nach Norderney und zurück fuhren am frühen Sonntagmorgen zunächst, auch die Fähren am späten Nachmittag sollten fahren, sagte Lars Feldmann, Fahrdienstleiter bei der Reederei Norden-Frisia. Drei Fähren nach Norderney sowie vier Fähren von der Insel fielen allerdings aus. Die Verbindungen von Norddeich nach Juist wurden für Sonntag komplett gestrichen. Der Fährverkehr zwischen Emden und Borkum hingegen lief nach Plan. "Wir haben bisher keinerlei Beeinträchtigungen, der Sturm ist noch nicht so stark", sagte Corinna Habben, Sprecherin der AG Ems.