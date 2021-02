Klütz

Autofahrer kollidiert mit mehreren Bäumen: Schwer verletzt

07.02.2021, 18:28 Uhr | dpa

Bei einem Unfall im Landkreis Nordwestmecklenburg ist am Sonntag ein 59 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher erklärte, kam der Mann aus dem Landkreis mit seinem Wagen zwischen Klütz und Kalkhorst nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit mehreren Straßenbäumen. Der Eingeklemmte musste von Rettern befreit werden und kam mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Lübeck. Die Unfallursache blieb unklar. Der Schaden wurde auf etwa 30 000 Euro geschätzt.