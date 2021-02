Gütersloh

Gütersloh: Kitas und Schul-Notbetreuung bleiben zu

07.02.2021, 20:25 Uhr | dpa

Nach den heftigen Schneefällen in Ostwestfalen bleiben die städtischen Kitas und die Notbetreuungsangebote in den Schulen in der Stadt Gütersloh am Montag geschlossen. Oberste Priorität habe die Sicherheit und Unversehrtheit aller Kinder und Eltern, teilte die Stadt am Sonntagabend mit. Auch könne man angesichts der Wetterlage nicht garantieren, dass aufgrund der Verkehrsverhältnisse ausreichend Betreuungspersonal zur Verfügung stehe. Die Stadt betonte, dass das Distanzlernen der Schulen davon nicht betroffen sei. "Der Unterricht findet weiterhin statt."