Mühlhausen/Thüringen

Vollzug für psychisch kranke Täter ab 2022 in Landeshoheit

08.02.2021, 06:57 Uhr | dpa

Thüringen hält trotz Corona-Pandemie am Zeitplan für die Verstaatlichung des Strafvollzugs für psychisch kranke Täter fest. Bereits Anfang nächsten Jahres sollen für die Betreuung psychisch kranker Straftäter dann nicht mehr die privaten Klinikbetreiber in Hildburghausen und Mühlhausen zuständig sein. Derzeit liefen dazu die Verhandlungen mit den Helios Fachkliniken und dem Ökumenischen Hainich Klinikum, sagte die Sprecherin des Sozialministeriums, Silke Fließ, der Deutschen Presse-Agentur.

Trotz der coranabedingten Personalknappheit im Ministerium bleibt es laut Fließ bei dem Ziel, den sogenannten Maßregelvollzug in Hildburghausen und Mühlhausen zum 1. Januar 2022 wieder in staatliche Hoheit zu überführen. "Die Standorte bleiben wie heute bestehen." Es gebe keine Pläne für eine andere Organisation oder Verteilung.

Zu klären sei allerdings noch, welche Stellen in den Landesdienst übergehen. Vorgesehen sei, das betreffende Personal in eine noch zu gründende Anstalt des öffentlichen Rechts zu überführen, erklärte Fließ. Alle Beschäftigte sollen demnach ein Übergangsangebot erhalten. Ob die Mitarbeiterzahl im Maßregelvollzug mittelfristig aufgestockt werden könne, sei derzeit nicht abzuschätzen.

In den Krankenhäusern in Hildburghausen und Mühlhausen gibt es den Angaben zufolge 238 Plätze für verurteilte Straftäter, die psychisch krank oder drogenabhängig sind. Die Rückübertragung in Hoheit des Landes betreffe rund 300 Vollzeitstellen in beiden Kliniken. Der Vertrag mit dem Asklepios Fachkrankenhaus in Stadtroda mit 83 Plätzen für verurteilte Straftäter wurde ebenfalls gekündigt. Er hat jedoch eine Laufzeit von 30 Jahren und besteht damit noch bis Ende 2031.

Der Maßregelvollzug war in Thüringen 2002 privatisiert worden. Zu den Kosten der jetzigen Neuorganisation konnten keine Angaben gemacht werden. Vertraglich zu regeln sei ebenfalls die künftige Nutzung der Gelände und Gebäude. Nach Abschluss der Verhandlungen müsse sich noch das Kabinett damit befassen.

Bundesweit ist die Betreuung psychisch kranker Straftäter derzeit nur noch in fünf anderen Bundesländern in staatlicher Hand. Außer in Berlin, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen und dem Saarland ist der Maßregelvollzug in den anderen Bundesländern privat geregelt.