Verden (Aller)

19-Jährige in der Weser versenkt: Prozess beginnt in Verden

08.02.2021, 07:25 Uhr | dpa

Sie sollen eine 19-Jährige am 9. April 2020 gefesselt und mit einer Betonplatte in der Weser versenkt haben: Wegen Mordes, Zwangsprostitution und weiterer Straftaten müssen sich von diesem Montag (9.00 Uhr) an zwei Männer und eine Frau vor dem Landgericht Verden verantworten. Das Opfer ertrank. Die Leiche der jungen Frau wurde knapp drei Wochen nach der Tat von einem Binnenschiffer im Bereich des Schleusenkanals in der Gemeinde Balge im Landkreis Nienburg entdeckt.

Laut Anklage hatten die beiden Männer im Alter von 40 und 53 Jahren die junge Frau ab Anfang April 2020 dazu gebracht, sich zu prostituieren. Dabei sollen sie die persönliche Zwangslage der 19-Jährigen ausgenutzt haben - die Frau litt an einer psychischen Erkrankung. Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern Zwangsprostitution vor, der 39-Jährigen Beihilfe zur Zwangsprostitution.

Als die nun Angeklagten feststellten, dass die Frau wegen ihres Gesundheitszustandes keine Prostituierte mehr sein konnte, sollen sie die 19-Jährige in das Wohnhaus des 40-Jährigen und später in die Garage auf dem Grundstück gebracht haben. Laut Anklage wurde die junge Frau dort geschlagen, geknebelt und gewürgt.

Später sollen die Angeklagten vereinbart haben, ihr Opfer in die Weser zu werfen. Nach den Ermittlungen fuhren entweder alle drei oder nur die beiden Männer zur Weserschleuse in Balge. Die 39-Jährige soll von dem Tötungsvorhaben gewusst und auf dem Grundstück Spuren beseitigt haben.

Der Prozess sollte ursprünglich im Dezember beginnen und wurde zwei Mal verschoben. Zum Auftakt der Verhandlung hat die Kammer Sachverständige geladen. Wegen der Corona-Pandemie und aus organisatorischen Gründen wird nicht in den Räumen des Landgerichts, sondern in der Stadthalle in Verden verhandelt. (Az 1 Ks 113/20)