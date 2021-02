Plauen

In einigen Orten keine Müllabfuhr wegen Schneefalls

08.02.2021, 11:55 Uhr | dpa

Wegen des kräftigen Schneefalls sind am Montag die Müllabfuhren in Sachsen vielerorts ausgefallen. Der Landkreis Bautzen teilte mit, dass die Entsorgungsfahrzeuge wegen der "Einschränkungen und Gefahren für Personal und Material" in den Depots geblieben seien. Auch im Vogtland und im Landkreis Leipzig wurden die Sammeltouren gestrichen. Die Müllabfuhr soll nachgeholt werden, sobald sich die Lage normalisiert hat.