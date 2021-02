Magdeburg

Unbekannte schlagen und treten auf jugendliche Sprayer ein

08.02.2021, 11:57 Uhr | dpa

Bis zu zehn Unbekannte sollen in Magdeburg einen 14-Jährigen und einen 19-Jährigen verprügelt haben, die gerade eine Straßenbahn besprayten. Rettungskräfte hätten den Älteren am Sonntagabend in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Montag mit. Der 14-Jährige konnte demnach nach einer Behandlung vor Ort nach Hause.

Nach Angaben der Polizei soll zunächst einer der Angreifer zu den sprayenden Teenagern gekommen sein und sie aufgefordert haben, die Straßenbahn nicht zu beschmieren. Anschließend soll es zu einer Schlägerei gekommen sein. Dabei sollen noch etwa neun weitere Unbekannte dazu gekommen sein und, teilweise mit Verkehrsschildern, auf die beiden eingeschlagen haben. Die Polizei konnte die Täter am Sonntagabend nicht mehr fassen und bittet Zeugen, sich zu melden.