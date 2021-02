Neubrandenburg

Israel-Flagge und Name von Nazareth aus Fahne gerissen

08.02.2021, 13:33 Uhr | dpa

Unbekannte haben aus einer Fahne der Stadt Neubrandenburg die Flagge Israels und den Schriftzug der Partnerstadt Nazareth herausgeschnitten. Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall vor wenigen Tagen am südlichen Eingangsbereich der Stadt an der Bundesstraße 96. Einwohner hätten ihn gemeldet. Neubrandenburg sei seit 1998 die einzige offizielle Partnerstadt von Nazareth, was unter anderem auf die seit Jahren stattfindenden Jugendreisen des Neubrandenburger Dreikönigsvereins zurückgeht. Die Stadt habe Anzeige erstattet.

Mit "Bannern", wie dem jetzt beschädigten, werden Gäste und Einheimische an den Zugängen der Vier-Tore-Stadt begrüßt. Darauf sind neun Partnerstädte dargestellt, darunter Collegno (Italien), Nevers (Frankreich), Koszalin (Polen), das russische Petrosawodsk, Flensburg, Nazareth und Yangzhou (China).

"Vandalismus in jeglicher Form verurteilen wir", erklärte Neubrandenburgs Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos). Nazareth liege im Norden von Israel und werde von Juden, arabischen Christen und Muslimen bewohnt. Witt vermutet einen "antisemitischen oder einen ausländerfeindlichen Akt gegen die muslimische Bevölkerung" als Motiv der Tat. Das verurteile man.