Nordhorn

Präsenzunterricht fällt auch Dienstag vielerorts aus

08.02.2021, 15:06 Uhr | dpa

In einigen Kreisen Niedersachsens bleiben wegen des anhaltenden Winterwetters auch am Dienstag Schulen geschlossen. Der Landkreis Emsland teilte in Meppen am Montag mit, dass wegen der "extremen Situation auf den emsländischen Straßen" der Präsenzunterricht an allgemein- und berufsbildenden Schulen am Dienstag erneut ausfalle. Auch im Landkreis Goslar sollen Schülerinnen und Schüler vorerst weiter nicht zur Schule kommen - die Notbetreuung wurde ebenso abgesagt. Der Distanzunterricht sei vom dem Ausfall aber nicht betroffen, teilte die Kreisverwaltung mit.

Bis zum frühen Montagnachmittag meldeten auch die Kreise Hameln-Pyrmont, Northeim und Peine sowie die Grafschaft Bentheim für Dienstag Ausfälle beim Präsenzunterricht.