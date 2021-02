Schwerin

Nach Einreise aus Polen über 300 Personalien weitergeleitet

08.02.2021, 17:48 Uhr | dpa

Die Personalien von 343 Menschen sind von der Polizei nach einer Einreise aus Polen an die Gesundheitsämter Mecklenburg-Vorpommerns weitergeleitet worden. "Polen ist Risikogebiet und wer zum Einkaufen über die Grenze fährt, muss nach seiner Rückkehr in Quarantäne", sagte Innenminister Torsten Renz (CDU) in einer am Montag in Schwerin veröffentlichten Mitteilung.

Von Mitte Dezember bis vergangenen Sonntag seien am Grenzverkehr von und nach Polen insgesamt 13 737 Fahrzeuge kontrolliert worden. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald, der an Polen grenzt, sind die Corona-Infektionszahlen besonders hoch. Rund 1600 Wagen kehrten den Angaben zufolge nach einer Belehrung ihrer Insassen über die drohende Quarantäne wieder um. Wer etwa für die Arbeit über die Grenze muss, muss sich hingegen nicht in Quarantäne begeben.