Genthin

Autofahrer flüchtet vor Polizei und fährt gegen Baum

08.02.2021, 18:07 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist in Genthin (Landkreis Jerichower Land) vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und mit dem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt. Der 34-Jährige wurde in dem Auto eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Feuerwehr musste den Mann bei dem Unfall am Sonntag aus dem Fahrzeug bergen. Er kam in ein Krankenhaus. Laut den Ermittlungen hatte er keine Fahrerlaubnis.