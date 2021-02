Schnee in Mecklenburg-Vorpommern: Unwetterwarnung für Rügen

09.02.2021, 07:31 Uhr | dpa

Der Dienstag beginnt in Mecklenburg-Vorpommern mit Wolken und Schnee. "Es sieht winterlich aus und es bleibt winterlich", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am frühen Morgen. An der Küste sei besonders von Rügen bis zum Darß mit Schneeschauern zu rechnen. Für den nördlichen Teil der Insel Rügen vermeldete der DWD eine Unwetterwarnung - hier seien kräftige Schneefälle zu erwarten. Die Höchstwerte in Mecklenburg-Vorpommern sollen am Dienstag zwischen minus sechs und minus ein Grad liegen.

In der Nacht zu Mittwoch bleibe es bewölkt und überwiegend trocken. Die Tiefstwerte liegen bei minus fünf Grad an der Küste und minus 13 Grad im Landesinneren. Der Mittwoch beginne wechselnd bewölkt. An der Ostsee rechnet der DWD erneut mit Schneeschauern. Die Höchstwerte liegen zwischen minus sechs und minus ein Grad.