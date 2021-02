Bad Neustadt an der Saale

Mann sticht im Streit mit Taschenmesser zu

09.02.2021, 08:51 Uhr | dpa

Im Streit hat ein 66-Jähriger einen jüngeren Mann mit seinen Taschenmesser am Arm verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die beiden Männer seien in einer Wohnung in Bad Neustadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) aneinander geraten, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken am Dienstag mit. Der mutmaßlich betrunkene Verdächtige soll daraufhin sein Messer gezogen und dem 18-Jährigen in den Oberarm gestochen haben. Dieser floh in den Keller. Die Polizei nahm den 66-Jährige kurz nach der Attacke am Montag in seiner Wohnung vorläufig fest.