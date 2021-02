Halle (Saale)

Corona-Krise führt zu Einbruch bei Zahl der Minijobber

09.02.2021, 13:22 Uhr | dpa

Die Zahl der Minijobber in Thüringen ist in der Corona-Krise deutlich zurückgegangen. Im Juni vergangenen Jahres waren 113 428 Menschen geringfügig beschäftigt, 9064 oder 7,4 Prozent weniger als im Juni 2019, wie die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesanstalt für Arbeit am Dienstag in Halle mitteilte. Mit dem Rückgang liege Thüringen über dem Bundesniveau: Deutschlandweit sei die Zahl der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse zwischen Juni 2019 und Juni 2020 um 7,2 Prozent zurückgegangen.

"Weil Minijobber von der Arbeitslosenversicherung befreit sind, haben sie weder Anspruch auf Kurzarbeitergeld noch auf Arbeitslosengeld", sagte Markus Behrens, Geschäftsführer der Regionaldirektion. Deshalb seien viele dieser Beschäftigungsverhältnisse aufgelöst worden.

Besonders von dem Rückgang betroffen waren den Angaben zufolge Minijobber, die ausschließlich eine geringfügige Beschäftigung ausüben. Ihre Zahl ging von 83 663 im Juni 2019 auf 76 116 im Juni 2020 zurück. Das entsprach einem Rückgang von 9 Prozent. Dagegen sank die Zahl der im Nebenjob geringfügig Beschäftigten im gleichen Zeitraum lediglich um 3,9 Prozent von 38 829 auf 37 312.

Leidtragende waren vor allem Frauen. Ihr Anteil an den Minijobbern lag in Thüringen im Juni 2020 bei über 54 Prozent. Der Rückgang bei den Minijobs zwischen 2019 und 2020 war bei Frauen mit 8,8 Prozent stärker als bei Männern (-5,7 Prozent). Frauen arbeiten laut Regionaldirektion besonders in Dienstleistungsberufen oder auch in der Gastronomie in Minijobs. Das seien die Branchen gewesen, die besonders von der Pandemie betroffen waren.