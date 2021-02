Born am Darß

Trotz Schneemengen: Keine Gefahr in Nationalpark-Wäldern

09.02.2021, 13:54 Uhr | dpa

Durch tiefen Neuschnee gehen Spaziergänger in einem Wald. Foto: Boris Roessler/dpa (Quelle: dpa)

Born (dpa/mv) - Die Wälder der Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft und Jasmund im Norden Mecklenburg-Vorpommerns können nach Einschätzung von Parkchef Gernot Haffner trotz der großen Schneemengen gefahrlos betreten werden. Es handele sich derzeit um leichten Pulverschnee, sagte Haffner am Dienstag. Zwar gebe es in Wäldern immer die natürliche Gefahr, dass Äste abbrechen. Diese werde aber durch den Schnee nicht verstärkt.

"Gefährlich ist Nassschnee, wie etwa an Ostern 2018." Bei dem damaligen Schneechaos waren alleine in den Tierparks von Marlow, Güstrow und Rostock durch zusammengebrochene Volieren Schäden von weit mehr als einer Million Euro entstanden.

"Niemand sollte sich vom Schnee abhalten lassen, in die Wälder zu gehen", sagte Haffner. Er appellierte an die Spaziergänger, auf den Wegen zu bleiben, um die Wildtiere in den Ruhephasen nicht zu stören.