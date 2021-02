Oldenburg

Landgericht weist Anklage gegen Pharma-Mitarbeiter zurück

09.02.2021, 18:09 Uhr | dpa

Das Landgericht Oldenburg hat eine Anklage gegen einen Geschäftsführer und zwei Mitarbeiter eines Pharmaunternehmens wegen mutmaßlicher illegaler Ausfuhren von Tierarzneimitteln nicht zugelassen. Das Hauptverfahren wegen "vermeintlicher Verstöße" gegen das Außenwirtschaftsgesetz werde nicht eröffnet, teilte das Gericht am Dienstag mit Blick auf einen entsprechenden Beschluss mit. Die Kammer verwies auf rechtliche Gründe. (Az 2Kls 950Js269 31/18 (95/19)

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hatte die Anklage gegen die drei Angeschuldigten gegen Ende 2019 erhoben. Es handelt sich um ein Pharmaunternehmen im Kreis Cloppenburg. Das Unternehmen habe von November 2017 bis Februar 2018 ohne Genehmigung in fünf Fällen Tierarzneimittel nach Japan und in die USA ausgeführt, so der Vorwurf.

Die Arzneimittel enthielten den Wirkstoff Pentobarbital-Natrium. Speziell ging es um ein zum Einschläfern von Hunden entwickeltes Präparat mit dem Wirkstoff Pentobarbital, der oft auch für den Giftcocktail für Hinrichtungen in den USA verwendet wird. Die Ausfuhren sollen laut Anklage ohne die laut EU-Anti-Folter- Verordnung erforderlichen Ausfuhrgenehmigungen des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle erfolgt sein.

Das Gericht führte aber aus, dass das angeklagte Verhalten nicht bestraft werden könne, da es zwischenzeitlich rechtlich nicht strafbar gewesen sei. Es sei für Betroffene nicht mehr mit erforderlicher Bestimmtheit zu ermitteln gewesen, welches Verhalten strafbar gewesen sei - somit habe eine "Strafbarkeitslücke" bestanden. Beschwerde gegen den Beschluss ist möglich.