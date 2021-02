Peine

Überfall in der eigenen Wohnung: 83-Jährige tödlich verletzt

09.02.2021, 21:37 Uhr | dpa

Bei einem Überfall an der eigenen Wohnungstür ist eine 83-Jährige am Dienstag in Peine tödlich verletzt worden. Zwei Unbekannte hätten am Nachmittag an der Tür der Wohnung der Seniorin und ihres Mannes geklingelt, teilte die Polizei mit. Nachdem der 87-jährige Mann die Tür geöffnet hatte, schlugen die Täter den Angaben zufolge ohne Vorwarnung auf ihn ein. Danach schlugen sie auch die 83-jährige Frau. Sie starb später an ihren massiven Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde ebenfalls schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei fahndet nach den Tätern und ermittelt, ob aus der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus etwas gestohlen wurde. Es werden auch Zeugen gesucht.